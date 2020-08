Prefeitura em ação leva pavimentação com cascalho na rua Carapanaúba no São Domingos Sávio e ampliação de rede de água no bairro de São Cristóvão

A Prefeitura de Humaitá, por meio da Secretaria de Infraestrutura Municipal, está encascalhando, limpando e ampliando as diversas ruas da cidade. Todos os serviços fazem parte do plano estratégico de recuperação das vias públicas.

Uma dessas equipes, composta por maquinários, como retroescavadeira, e equipe de apoio trabalharam na Rua Carapanatuba no Bairro de São Domingos Sávio.

A Prefeitura concluiu também os serviços de limpezas e encascalhamento no bairro de São Cristóvão por trás do Conjunto Residencial Rio Uruapiara, no local denominado “invasão” que hoje (06) também recebe a nova rede de água da COHASB que irá atender todas as famílias que residem na região.

O diretor da COHASB Renan Maia citou que, a ‘nova’ rede atenderá pelo menos 100 famílias que moram na área compreendida como invasão. Outra importante informação é que a secretaria de infraestrutura aguarda a chegada de postes para a rede de energia que receberá ainda iluminação pública!

A vida segue seu curso, e mais noticiais boas chegam até você todos os dias, a prefeitura trabalha diariamente para melhorar ainda mais a vida de todos nós!

*BY Acrítica de Humaitá*