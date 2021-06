PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ANUNCIAM O “MARCO ZERO” EM SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

O Marco Zero do Saneamento básico de Humaitá foi a pauta de hoje em um encontro Coordenado pelo prefeito Dedei Lobo e o secretário Municipal de Meio Ambiente John Auler, que iniciou no gabinete da prefeitura e se estendeu até a sede local do Ministério Público, Com a presença do presidente da Câmara de Humaitá, Manoel Domingos e a presença do superintendente da FUNASA no Amazonas Wenderson de Souza, e o Promotor Wesley Machado.

Apos este encontro, prefeito Dedei Lobo e o superintendente Wenderson Souza foram até o Lixao Municipal observar de perto os serviços que então em andamento no local.

A prefeitura está transportando todo o lixo acumulado próximo a BR 319 para o aterro programado que final no final da entrada, mantendo uma boa distancia da pista rodoviária.

Com a presença do superintendente da FUNASA no Amazonas, nosso saneamento básico ganhará reforço especial para melhora a qualidade de vida de bossa sociedade em geral.

“Esta visita ao município é motivada pelo prefeito de Humaitá Dedei Lobo que, durante sua visita a Manaus, nos pediu apoio, para o melhoramento da agua na cidade e também na zona rural, e viemos aproximar ainda mais nossa relação do governo federal com o municipal. Vamos disponibilizar projetos de saneamento básico e estreitar nossa parceria entre FUNASA E HUMAITÁ. Saio daqui otimista com o que pude observar, e com a certeza de que a prefeitura através da secretaria de meio ambiente, estão caminhando no ordenamento do lixo e programando seu aterro de forma correta”. Finalizou Wenderson Souza.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ