PREFEITURA DIVULGA SUSPENSÃO DO CARNAVAL 2021 E MANTÉM ATENDIMENTO COM RESTRIÇÃO DURANTE FERIADO EM HUMAITÁ

A prefeitura de Humaitá fez um comunicado através de nota e rede sociais que, as festividades alusivas ao Carnaval estão suspensas no município, e que durante o feriado, as repartições públicas irão funcionar normalmente, seguindo as normas de segurança e cuidados pertinentes ao COVID-19.

Segundo comunicado do gestor, esta decisão foi tomada após reunião ocorrida durante a tarde desta última sexta-feira (12) no Auditório da Prefeitura, com a comissão de enfrentamento ao Coronavirus, e nela ficou acordado as diretrizes a serem seguidas em nossa cidade.

Loading...

Veja aqui abaixo a NOTA DIVULGADA PELA PREFEITURA