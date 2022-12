Prefeitura de Tapauá-AM promove comemoração de 67 anos do município

Prefeito Gamaliel Andrade (PSC), vai promover nos próximos dias 16, 17, 18 e 19 de dezembro, uma grande festa para comemorar os 67 anos de existência do município de Tapauá no interior do Amazonas.

A festa terá mais de dez atrações para comemorar um novo cliclo de vida do município no interior, com presença confirmada de artistas locais e de Manaus, nas redes sociais da prefeitura o público poderá aconpanhar em tempo real.

Uma das atrações mais esperadas é do pastor ‘DAVI SACER’, atração nacional para o público evangélico e amantes, david sacer fará show no dia (18) domingo. Todo o evento acontecerá na praça Raimundo Andrade centro do Município de Tapauá.

A estimativa de público da prefeitura é que certa de 10 mil pessoas possam passar pelo evento de comemoração do aniversário de Tapauá-AM. Com toda essa eventualidade que movimentará a economia local e trará renda para as famílias do município.

Além de bandas locais e nacionais, acontecerá a Chega do Paipai Noel, Concerto de Natal – ‘luzes de Purus’, Festival da Música Cristã – FEMUC – e dentre outras ações dentro da programação de aniversário. O evento tem apoio do Governo do Estado do Amazonas e empresas privadas.

CONFIRA AS ATRAÇÕES:

16 / 12 SEXTA-FEIRA

Abertura

Concerto de Natal – ”Luzes do Purus”

Festival da Música Cristã FEMUC

Chegada do Papai Noel

17/12 SÁBADO

Semifinal do FEMUC

Banda Local

Triplo Som

Bernardo Nunes

18/12 DOMINGO

‘Especial Lovores com a Família’

Final FEMUC

Banda Gospel

Atração Nacional (David Sacer)

19/12 SEGUNDA-FEIRA

Dael Safadão

Andreza Andrade

Parabéns e Show Pirotécnico

E para finalizar o Forró Ideal