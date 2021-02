Prefeitura de Manicoré desmente a falta de equipe médica e revela calote deixado pelo ex-gestor com os médicos especialistas

O gestor municipal Lúcio Flávio do Rosário nega que, exista falta de vontade em pagar os profissionais médicos que trabalharam no mês de janeiro, quando assumiu a prefeitura municipal de Manicoré. Lúcio Flávio esclareceu a nossa equipe de reportagem que, ao assumir seu mandato, deparou-se com uma cobrança por parte da empresa GAMA & BRANDÃO, com data de 19 de fevereiro em que cobra a administração municipal, uma dívida de R$ 546.038,13 referentes aos meses de novembro e dezembro do ano de 2020 período em que ainda não era prefeito.

O prefeito declarou que as dívidas deixadas pela gestão anterior, com a empresa GAMA & BRANDÃO referentes aos meses de novembro e dezembro, prejudicaram seu município sem os recursos para tal, e acrescentou que precisa de tempo, para fazê-lo uma vez que, o ex-prefeito recebeu cerca de R$ 16 milhões de reais nos meses de novembro e dezembro de 2020, e não deixou o recurso em caixa para quitar as dívidas da saúde com empresa contratada.

Lúcio Flávio disse ainda que, os meses trabalhados pelos médicos em janeiro de 2021, já em sua gestão, estão sendo pagos e que está reprogramando as despesas atrasadas com a secretaria de finanças, Lúcio Flávio citou ainda que, tem recursos em caixa para pagar a empresa prestadora dos serviços e que, já está sendo normalizado os atendimentos com médicos especialistas.

O prefeito declarou ainda que, a saúde em Manicoré é prioridade e que sua gestão está alinhando seu cronograma de trabalho para oferecer ainda mais qualidade aos seus munícipes.

*”Manicoré, tem um prefeito que, se preocupa com a saúde, principalmente nesse período de pandemia, onde temos que salvar vidas a todo instante. Já treinamos, e estamos organizando nossos agentes e médicos para o pronto atendimento, acabou a brincadeira, agora é arregaçar as mangas e cuidar de todos que precisarem de atendimento em nossa rede de saúde municipal!”* . Finalizou o prefeito Lúcio Flávio.