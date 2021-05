Prefeitura de Humaitá quer assumir gestão de duas escolas estaduais

O prefeito de Humaitá, Dedei Lobo (PSC), reuniu, nesta quinta-feira (27/05), com o secretário de Estado de Educação, Luis Fabian Barbosa. Durante o encontro, o prefeito iniciou o diálogo para as tratativas do processo de municipalização de duas escolas estaduais de Ensino Fundamental na cidade, com foco em melhorar resultados na educação básica na rede municipal de ensino.

Humaitá será o primeiro município a introduzir o processo de municipalização de escolas que atendem estudantes de Ensino Fundamental no Amazonas.

“Esse processo ainda não aconteceu no AM e é desafiador para Estado e municípios”

A expectativa é de que no próximo Ano Letivo, os estudantes das Escolas Estaduais Gilberto Mestrinho e Tancredo Neves, passem a ocupar vagas na rede municipal de ensino.

Loading...

Dedei destacou que o processo será constituído e deve ser modelo para o restante dos municípios.

“Queremos trabalhar em parceria, verificando todas as possibilidades que sejam boas para o município e o Estado. Com uma gestão municipal focada em resultados e melhorias, avançamos na formação dos jovens para o mercado de trabalho, pela rede estadual”, afirmou Lobo.

Exemplos nacionais – São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina são dois dos estados que têm avançado nas discussões de municipalização de escolas estaduais de Ensino Fundamental.

A municipalização inclui, também, melhor distribuição de recursos nas esferas estaduais e federais.