PREFEITURA DE HUMAITÁ INICIA ENTREGA DAS GUIAS DO IPTU NESTA QUINTA-FEIRA (27)

A Prefeitura de Humaitá iniciará nesta quinta-feira (27/05/2021), a entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), os contribuintes terão duas opções de pagamento do IPTU em cota única: com 20% de desconto na quitação até 12 de Julho; parcelado em 3 vezes sem o desconto de abatimento.

Para os contribuintes que estão com suas contas públicas em dia, o IPTU de 2021 pode ser pago à vista com 20% de desconto até dia 12 de julho de 2021, os IPTUs com valores acima de R$ 100,00 poderão ser parcelado em 3x.

Os carnes serão entregues em todas as residências e comércios cadastrados.

Aqueles que não receberem o carnê podem retirá-lo no setor de tributos da prefeitura de Humaitá, nos horários de 08 as 14hrs. Basta levar os documentos (CPF e RG).

A arrecadação do IPTU é uma importante fonte para aplicação de recursos em áreas essenciais como Saúde, Educação, Segurança e Infraestrutura, permitindo investimentos nos diversos segmentos como Cultura e Esporte, por exemplo, que beneficiam diretamente a população. Na prática, o IPTU se transforma em melhorias por toda a cidade.