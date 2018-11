Prefeitura de Humaitá esta realizando reparos e manutenção na Iluminação Pública

A Prefeitura de Humaitá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura esta realizando nas principais vias do município a revitalização das luminárias em LED, a manutenção da iluminação pública beneficia diretamente milhares de pessoas que transitam no período noturno pelas vias do município

A manutenção consiste na troca de lâmpadas, reparo nos braços, cabos, ou qualquer item danificado que prejudique o funcionamento da iluminação pública. Com isso, a Prefeitura busca sanar os problemas de postes apagados e garantir bem estar e segurança aos moradores.

“Diversos locais que apresentam problemas nos postes de luz, seja com lâmpadas queimadas ou até fiação. Ter a iluminação funcionando corretamente é importante para garantir mais segurança à população. Então atendendo a ordem do Prefeito Herivaneo Seixas estamos executamos este serviço para solucionar e melhorar a qualidade da iluminação pública na cidade”, afirmou o chefe do setor de iluminação pública MABEA.

“Quero tranquilizar a população de Humaitá que estamos concluindo os serviços de substituição de lâmpadas de LED na cidade, e dizer ainda que onde estiver uma lâmpada queimada no poste, nós iremos fazer a troca , essa medida visa dar mais segurança no tráfego de pessoas principalmente a noite nas ruas”. Afirmou Herivaneo Seixas.