PREFEITURA DE HUMAITÁ ESCLARECEU O ASSUNTO SOBRE SHOW DA BANDA BONDE DO FORRÓ NO REVEILLON 2022

Nossa redação esteve com o gestor municipal Dedei Lobo que afirmou desconhecer qualquer contrato com a Banda BONDE DO FORRÓ no réveillon 2022 do município.

O video circula nos grupos de WhatsApp e rede sociais diversas, sem qualquer contato da banda com a secretaria de Cultura e com a prefeitura, nós disse Dedei Lobo.

O prefeito reconhece a banda como muito boa, porém não existiu e nem existe nada que confirme qualquer contrato com os empresários da banda, e que portanto, a divulgação deste show no município é notícia falsa.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ