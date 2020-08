Prefeitura de Humaitá e mais 17 outras, serão fiscalizadas por irregularidades na aplicação dos recursos da Covid-19

A CGU, MPF e POLÍCIA FEDERAL deverá investigar 18 prefeituras do interior do Amazonas, dentre as quais a de Humaitá por “supostas irregularidades na aplicação do recurso” federal destinado ao combate à Covid-19.

Circulam na internet informações pirotécnicas sobre estas investigações que são procedimentos comuns e absolutamente legal, por parte da controladoria da união, em fiscalizar o destino dos recursos enviados, aos municípios.

Humaitá recebeu R$ 3.482.822,00 e deverá comprovar sua aplicação. As ações dessa equipe de investigação devem acontecer ainda neste mês. O foco são os indícios de ilícitos, com características de organização criminosa, praticados por prefeitos com a participação de empresários e agentes públicos.

De acordo com o Diário Oficial da União, do dia 02 de julho, Edição 125-A, Seção 1 – Extra, Página 1, PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, os municípios a serem investigados receberam para o combater ao Covid-19 mais de R$ 36 milhões do Governo Federal. Estamos de olho!