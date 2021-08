PREFEITURA DE HUMAITÁ E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FARÃO PARCERIAS, COM OPERAÇÃO DE CRÉDITOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

A parceria ainda não se concretizou oficialmente, mas caminha firme nessa direção, após visita do superintendente de rede da Caixa Econômica Federal que, esteve no gabinete do prefeito Dedei Lobo, em companhia da gerente local da agencia em Humaitá.

A possibilidade de linhas de créditos para investimentos em infraestrutura, e créditos dos mais diversos aos servidores do município, foram pautas neste encontro, entre ambas as partes.

Em busca da carteira de pagamento dos servidores municipais, a Caixa Econômica pode dar um suporte financeiro muito importante aos servidores municipais caso, a parceria se concretize. O gestor municipal Dedei Lobo estuda essa possibilidade citando que, a Caixa é um braço forte do governo federal em nossa cidade, e que, estudará com carinho a possibilidade de se tornarem parceiros muito em breve.

BY ACRITICA DE HUMAITA