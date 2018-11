Prefeitos ganham espaço na comissão de transição de Wilson Lima para apontar obras prioritárias em seus municípios

Às vésperas da mudança de governo, que passará a ser comandado por Wilson Lima, prefeitos do interior começam a se perguntar sobre as atuais obras em andamento em seus municípios, tanto as licitadas quanto as conveniadas, autorizadas pelo atual governador Amazonino Mendes, uma vez que a próxima gestão pode não possuir orçamento para manter as iniciativas e ter de reduzi-las drasticamente.

De acordo com o prefeito de Envira, Ivon Rates, um dos principais apoiadores de Wilson durante o pleito deste ano, o futuro governador já apresentou boa vontade para com os municípios. Ivon disse que os prefeitos terão espaço para apresentar, junto à comissão de transição, um relatório das obras desenvolvidas atualmente pelo governo do Estado e quais delas são as mais importantes.

Ivon destacou que procurou Wilson Lima pessoalmente para tratar do assunto a fim de garantir que os municípios tivessem o mínimo de prejuízo. “O próprio governador que me autorizou a tratar com o deputado Luiz Castro e outros membros da comissão, onde ficou pactuado que os prefeitos farão um relatório de todas as ações de governo que estão em curso nos seus municípios, sejam por convênio ou por contrato, e vão escolher entre elas, as maiores prioridades”, afirmou.

O prefeito disse que os gestores sabem que cortes acontecem em mudanças de gestão e trabalham para reduzir os impactos para a população do interior. “Nós, enquanto prefeitos, entendemos que em uma transição dessas é natural que haja cortes, uma vez que a próxima gestão não deverá ter orçamento para manter o que foi autorizado pelo governo atual. Isso é natural. Porém, o governador eleito, Wilson Lima, entende que no bojo dessas obras há investimentos de absoluta importância para os municípios, entre eles alguns que podem ser, inclusive, redimensionados”, completou o prefeito.

Com a iniciativa de Ivon, os prefeitos devem elaborar seus relatórios o mais rápido possível e uma vez pronto, será apresentado na Associação Amazonense de Municípios, que deve formalizar a entrega junto à Comissão de Transição de Wilson, representada pelo seu vice, Carlos Almeida.