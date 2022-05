Chateado com a falta de vontade da empresa fornecedora de energia em normalizar o sistema elétrico aos consumidores do município, prefeito e vereadores foram a agência local da Amazonas Energia para cobrar normalização com urgência.

Prefeito e vereadores afirmaram que, o caso vem sendo postergado há mais de um ano, e na semana do aniversário do município a espera passou dos limites.

Veja aqui e saiba que muita coisa deve rolar até quinta-feira na maior cidade do sul do Amazonas.