Prefeito Dedei Lobo visita comunidade de paizinho com ministro de meio ambiente

O Ministro de Meio Ambiente Joaquim Leite esteve hoje (15/09) em Humaitá no Sul do Amazonas em companhia do Presidente do BNDES Gustavo Henrique Montezane.

O prefeito do municipio Dedei Lobo acompanhou o ministro até a comunidade ribeirinha do Paraízinho, onde o ministro pode in loco conhecer a vida cotidiana das familias residentes, e sua produção agrícola familiar. Dedei Lobo durante a visita citou a cadeia produtiva familiar dentro da Floresta Nacional que, nao prejudica o meio ambiente local.

O ministro ao conversar com os moradores, anunciou uma série de ações que o governo federal vai implantar para conciliar a preservação florestal, preservando também a permanência das familias que alí residem há décadas.

O prefeito citou algumas demandas pelas quais a comunidade tem buscado por anos, mas que, precisa da ajuda do governo federal.