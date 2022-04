PREFEITO DEDEI LOBO RECEBE MEDALHA RUY ARAÚJO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Na tarde desta terça-feira (26/04), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) realizou Sessão Especial para homenagear o prefeito de Humaitá José Cidenei Lobo do Nascimento, com a medalha Ruy Araújo.

Os deputados estaduais entregaram edta honraria a diversas personalidades indicadas.

A Medalha Ruy Araújo, é a mais alta condecoração do Poder Legislativo do Estado.

Em seu discurso, Dedei Lobo destacou sua alegria em receber a honraria da Casa Legislativa e agradeceu ao deputado Roberto Cidade, a sua família e aos amigos pela homenagem recebida.

Fica aqui nosso registro especial ao gestor de Humaitá, que faz hostoria com esta honraria embremática de nosso parlamento estadual.

Essa medalha não foi concedida pelo o que o gestor já fez em seu município, e sim a nível de estado, por ter prestado relevantes serviços ao estado quando esteve a frente da SEPROR como secretário estadual da pasta.

Dedei Lobo já tem horaria internacional quando também foi homenageado pelo SEBRAE como prefeito empreendedor por três anos seguidos, com destaque no Brasil e no exterior, onde participou de eventos em Nova York nos Estados Unidos e na Europa, na Inglaterra e na Espanha.

BY ACRITICA DE HUMAITA