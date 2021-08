PREFEITO DEDEI LOBO PARTICIPA DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO EM MANAUS

Este encontro aconteceu hoje na capital durante a manhã, desta sexta-feira, (13/08) no Auditório da Faculdade Boas Novas, localizada na Av. Rodrigo Otávio, 1655 – Japiim.

O evento contou com a presença do Ministro da Educação e de Técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educação-FNDE, para o atendimento e suporte exclusivo aos gestores municipais nas demandas educacionais junto ao Ministério da Educação-MEC.

O governador Wilson Lima também participou do encontro e destacou a importância do FNDE para o desenvolvimento da educação, em reunião com ministro Milton Ribeiro.

O Programa Educa+Amazonas, e o reforço de recursos do FNDE que impulsionam a educação no estado

O acesso dos prefeitos aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o que faltava para que a educação avance ainda mais no Amazonas.

A aproximação do Ministério da Educação com as Prefeituras, reforça a aplicação de recursos do FNDE, e representa um reforço à política estadual, muito grande para as diretrizes definidas no programa Educa+Amazonas, lançado em julho pelo Governo do Estado.

Na reunião, técnicos do FNDE atenderam individualmente prefeitos e representantes dos municípios. “Esse atendimento individualna verdade foi um espaço em que o Ministério da Educação pôde conversar com os prefeitos e também com os gestores da educação no interior e entender de que forma que pode se estreitar as relações sobretudo no acesso no destravamento de alguns projetos do FNDE que são significativos e importantes pra que se possa avançar o processo de ensino e aprendizagem.

O Educa+Amazonas é um investimento de R$ 400 milhões do Governo do Amazonas por meio de 13 projetos prioritários. O programa tem quatro eixos: recuperação da aprendizagem, qualificação e reconhecimento dos profissionais da Educação, preparação do estudante para o futuro e meio ambiente e sustentabilidade.

Com o Educa+Amazonas, o governador Wilson Lima prevê retomar o pagamento do 14º e 15 º salário aos profissionais de Educação do estado que cumprirem suas metas. Desde 2014 essa bonificação não é paga aos profissionais porque governos anteriores tiraram esse benefício. Além disso, o Estado vai ofertar 15 mil vagas de pós-graduação para profissionais da rede estadual e municipais.

Segundo o prefeito de DEDEI LOBO, a burocracia para acessar os programas do FNDE estava o acesso ao ministério na capital federal. “A dificuldade era de chegar em Brasília, no ministério, e ser atendido, era o entrave que foi quebrado, a apartir deste encontro.

