Prefeito de Manicoré vai comprar merenda escolar em farmácia

Fonte; Portal Amazonas1

MANICORÉ, AM – O prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio (PSD), vai comprar merenda escolar para alunos do município em uma farmácia da cidade. O contrato inusitado é um dos oito firmados pela administração municipal para aquisição de gêneros alimentícios e que, somados, chegam à cifra de R$ 3,2 milhões.

Os documentos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios (DOM), nesta segunda-feira (02). Todos com vigência de 12 meses, os contratos foram assinados pelo prefeito Lúcio Flávio no último dia 30 de julho.

De acordo com o DOM, os negócios com as empresas foram firmados por valores que variam de R$ 12 mil, sendo este o menor, e R$ 1 milhão, o maior valor. Embora a maioria das firmas seja especializada, de fato, no serviço voltado para o gênero alimentício, uma delas trata-se de uma farmácia.

A Drogaria São José, com o nome empresarial de MARCELE DA C CORREIA, inscrita no CNPJ nº 23.065.681/0001-71, foi contratada pelo prefeito pelo total de R$ 40,8 mil. O estabelecimento, que fica localizado no bairro Santa Luzia, em Manicoré, possui capital social de R$ 1 milhão.

Embora tenha sido contratada para fazer o fornecimento de merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação da cidade, a empresa não é especialista no ramo. De acordo com o site da Receita Federal, a Drogaria São José realiza o ‘comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas’ como atividade principal.

A atividade contratada pelo prefeito, porém, vem aparecer somente entre os 40 serviços secundários que a empresa realiza, sendo, entre elas, o comércio ‘de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios’, ‘laticínios e frios’, ‘doces, balas, bombons e semelhantes’, carnes, hortifrutigranjeiro, bebidas e outros.

Aberta desde agosto de 2015, a empresa não informa, no seu cadastro de CNPJ na Receita Federal, quem são seus proprietários, mas por se tratar de firma individual, entende-se que a representante é a mesma que tem o seu nome registrado no documento, no caso, Marcele da C Correia.

Outras empresas

As demais empresas contratadas realizam o comércio de gêneros alimentícios em Manicoré e também vão fornecer merenda escolar para a Semed.

A firma R N ALBUQUERQUE BRASIL EIRELI (03.699.397/0001-40) vai receber R$ 338,7 mil; a FRANCISCO LEINE DA C SILVA EIRELI (13.623.147/0001-80), R$ 455,2 mil; a H A DE AGUIAR-COMERCIAL (07.039.988/0001-41), R$ 428,8 mil; a M L DA ROCHA SERVICOS (33.624.968/0001-48), R$ 593,7 mil; Z. DE O. GALDINO FILHO EIRELI (08.906.200/0001-10), vai receber R$ 12,4 mil; R S VASCONCELOS ESTIVAS (01.312.135/0001-55), R$ 338,7 mil; e a A. P. MOITA (00.505.344/0001-52), por R$ 1 milhão.

Outro lado

A reportagem do Portal Amazonas1 procurou a Prefeitura de Manicoré, por meio do endereço eletrônico [email protected], a fim de obter mais informações sobre os contratos firmados pelo prefeito Lúcio Flávio. Porém, não houve retorno até a publicação da matéria; espaço fica aberto para esclarecimentos futuros.