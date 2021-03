PREFEITO DE MANICORÉ REUNE COMITÊ DE ENFRENTAMENTO COVID PARA NOVAS DECISÕES

O prefeito de Manicoré Lúcio Flávio do Rosário esteve reunido nesta sexta-feira (12) com o Comitê de Enfrentamento Só Covid-19 para discutir assuntos relacionados as medidas tomadas por sua gestão, que estão em vigor após seu último decreto determinando um toque de recolher no município após as 15h00 até as 06h00 da manhã do dia seguinte. Este decreto é válido até o dia 26 de março.

O prefeito Lúcio Flávio teve que tomar medidas duras para conter o aumento de casos e o número de óbitos provocados por esta nova variante do COVID-19 em Manicoré.

*“Sei que ninguém gosta de ser impedido de ir e vim, mas estamos seguindo normas que são adotadas em todas as cidades onde temos alto índice de casos positivados, Manicoré não é diferente, não podemos brincar com este vírus, pois ele não brinca com ninguém quando se manifesta nas pessoas. O comitê foi criado para isso, para tomarmos decisões em consenso com a maioria!”* Disse o prefeito manicoreense.

Loading...

*#ResponsabilidadeSocial*

*#SaúdeemAçao*

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*