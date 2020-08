A três meses das eleições municipais deste ano, o prefeito do município do Itacoatiara, Antônio Peixoto (PT), realizará o gasto de mais de R$ 1 milhão com a compra de móveis para o seu gabinete e demais secretariais do município.

Peixoto é candidato à reeleição e chegou a ser afastado do cargo em junho deste ano, acusado de corrupção na prefeitura.

O despacho de homologação foi publicado na edição desta segunda-feira, 3, do Diário Oficial dos Municípios.