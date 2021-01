PREFEITO DE HUMAITÁ VAI TOMAR MEDIDAS AINDA MAIS DURAS PARA EVITAR O CRESCIMENTO DO COVID-19

A onda de contágio do coronavirus em Humaitá começa a apresentar um quadro preocupante, as UTIs em Porto Velho estão todas quase que indisponíveis, de formas que, em caso de necessidade o paciente já fica por aqui mesmo, uma vez que, Manaus não tem vagas e Porto Velho as vagas estão comprometidas.

O prefeito da cidade deve baixar novo decreto ainda mais duras, pois a que esta em vigor é branda e não esta surtindo efeito nenhum. Grande parte dos serviços públicos estão funcionando precariamente. O gestor municipal decretou estado de emergência e o governador Wilson Lima deve suspender o transporte coletivo intermunicipal e inter estadual, fechando tudo no Amazonas.

A recomendação é cuidar de suas famílias e de sí próprio, pois o COVID-19 não está dispensando ninguém.