PREFEITO DE HUMAITÁ SOLICITA REFORÇO POLICIAL AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO

O pedido enviado a Secretaria de Segurança Pública tem por objetivo, diminuir a onda de furtos e assaltos que vem ocorrendo na cidade nas ultimas semanas.

Para Dedei Lobo as ações do crime organizado que vem ocorrendo com frequência em nossa cidade, provocaram uma sensação de intranquilidade social.

“Não posso permitir que o crime organizado cresça ainda mais por aqui, nossas policias precisam de suporte e estratégias eficientes que tragam a tranquilidade que Humaitá sempre teve, por isso, enviei ofício pedindo apoio urgente para nossa cidade!”

Disse o gestor municipal.