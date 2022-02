Prefeito de Humaitá Dedei Lobo Agradece o poder legislativo municipal e o Governo do Amazonas

Hoje durante a entrega de 02 ambulâncias para o município o prefeito da cidade agradeceu, o governador e aos vereadores do município

O Prefeito Municipal durante a manhã desta sexta-feira (11/02) agradeceu o poder Judiciário e o Governo do Amazonas durante a entrega de 02 ambulância para a secretaria municipal de saúde, para a melhor no atendimento de urgências e emergências dentro do município.

A gente está entregando 02 ambulâncias UTIs.

“Gostaria de Agradecer ao Governo de Amazonas através do governador Wilson Lima, que tem feito uma verdadeira revolução na saúde por ter distribuido o fundo FTI nos municípios, eu só posso comprar essas ambulâncias, com autorizacao dos vereadores porque o orçamento deve ser autorizado pelo poder legislativo, então tudo que se faz aqui neste município tem o aval da câmara de vereadores que fique bem claro que a parceria da câmara é para bem-estar da sociedade, muito obrigado pela contribuição que vocês (vereadores) têm me dado”. Concluiu Dedei Lobo.