PREFEITO DE HUMAITÁ ASSINA TERMO DE ADESÃO AO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024

Na manhã desta terça-feira (03/08), o prefeito DEDEI LOBO, esteve com a Articuladora do Selo Unicef e Secretária de Assistência Social – Andreza Siqueira, para assinar o termo de adesão do município de Humaitá, ao Selo Unicef edição 2021-2024.

O Selo é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, em municípios do Amazonas e da Amazônia Legal Brasileira.

Vale lembrar que, o gestor Dedei Lobo, conquistou a Edição do Selo durante suas duas administrações anteriores. Isso mostra o comprometimento da Gestão Municipal com a melhoria da qualidade de vida de seus munícipes.