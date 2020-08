Prefeito de Eirunepé, Raylan Barosso vai pagar mais de R$ 400 mil em manutenção de ar-condicionado velho

O prefeito do município de Eirunepé (1.160 quilômetros de Manaus), Raylan Barroso de Alencar (DEM), vai pagar mais de R$ 400 mil para uma empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de condicionares de ar, segundo despacho de homologação de pregão presencial número 008/2020, publicado na edição eletrônica do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas desta segunda-feira, 3.

Conforme a publicação, a empresa José Gleicionei Siqueira Monteiro, vencedora dos 7 itens do certame, vai receber o valor global de 427.275,00.

“Homologar a decisão adotada pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, constante no processo mencionado, declarando vencedora do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 – SRP, a empresa: JOSÉ GLEICIONEY SIQUEIRA MONTEIRO – ME (CNPJ: 19.691.857/0001-23), vencedora dos 07 (sete) itens do certame, com valor global de R$ 427.275,00 (Quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e setenta e cinco reais), cuja licitação foi devidamente adjudicada pela Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação – CPL”, diz trecho da publicação.

Raylan é pré-candidato a reeleição no município.