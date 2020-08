Prefeito de Autazes, pretende comprar 2 mil dentaduras até o fim do mandato

O prefeito de Autazes, Andresson Cavalcante (PSC), quer gastar 590 mil reais com a compra de 2 mil dentaduras. O despacho de homologação do resultado do pregão presencial para o fornecimento das próteses dentárias foi publicado na edição do Diário Eletrônico dos Municípios, que pode ser acessado no site da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

Segundo o Diário a Empresa ASBM Consultório Odontológico e Serviços Especializados para Construção EIRELI, venceu o pregão presencial.

A ata de registro de preços tem validade de 12 meses. Período em que a administração pode adquirir as dentaduras pelos valores licitados.

Fonte: Portal Unico