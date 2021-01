PREÇOS ALTOS, NOSSA MAIOR “PANDEMIA” EM HUMAITÁ

Parece engraçado, mas não é, enquanto o Amazonas enfrenta ‘nova onda’ pandêmica do COVID-19 nós seres mortais vivemos um problema ainda pior, com uma infração exagerada, sem fiscalização comercial, suportando calados, sem a dignidade de poder gritar!

Nossa famigerada cesta básica já é muito cara em relação a cidade vizinha de Porto Velho, por lá, os preços deram uma caída significativa durante o final do ano de 2020, mas em Humaitá nada caiu, pelo contrário, só tem aumentado todas as semanas. Para quem viaja bastante a capital de Rondônia é muito melhor comprar por lá do que permanecer comprando aqui. O arroz, o leite, o açúcar, o feijão (…)

Agora o gás de cozinha volta a subir de preços, no embalo do aumento do nosso famigerado salário mínimo, concedido por MP pelo então badalado BOLSONARO que disse publicamente que o BRASIL está quebrado!

Pobre povo brasileiro, que com cargas de juros e preços altos, sustentam os salários cada vez maiores de nossos representantes políticos, que nunca entraram em crise, e que não precisam ir para fila do SUS. Mas vamos a diante, o que está ruim, pode melhorar ou piorar ainda mais…