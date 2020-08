Pré-candidatos se mobilizam a partir desta segunda-feira (17.08), Humaitá aponta possível polarização da disputa entre Dedei Lobo e Herivaneo Seixas

Com a proximidade das eleições municipais chegando, as especulações e articulação pertinentes ao tema cresce em todos os municípios do estado. Pesquisas de consultas técnicas que balizam os pretendentes a cargos políticos sejam no legislativo ou executivo, são pontos cruciais para aqueles que participam do processo político, sinalizados pelas intenções dos eleitores de seu município.

A tendência eleitoral deste pleito que se avizinha é totalmente diferente do que ocorreu nas eleições municipais em 2016. Naquele ano, as redes sociais não tinham tanta penetração e divulgação de alertas como as que temos hoje.

NOVA FORMA DE FAZER POLÍTICA

A campanha eleitoral deste ano, não será ganha por abraços, visitas, parentesco ou porque ouvi falar! Ela se mostra diferenciada pela oportunidade dos candidatos, convencerem de forma técnicas, mostrando seus projetos de forma real ou virtual, o eleitorado atual mudou, e os conceito dos políticos deve acompanhar essa mudança caso contrário será facilmente ultrapassado pelo seu concorrente ao cargo pretendido.

As eleições deste ano, de pandemia, os prefeitos tiveram os cofres empanturrados de recursos da União para o enfrentamento ao coronavírus. Conforme os números levantados, esse dinheiro fez com que políticos que estavam com baixa tendência de reeleição, até março, melhorassem suas performances no pós-pandemia.

Em Humaitá temos um quadro político ainda indefinido e com um alto número de eleitores indecisos, que se aproximam de 40% de seu total. Temos diversos nomes circulando nas redes sociais de figuras pregando ser pré-candidatos que mesmo de forma tímida, se articulam em busca de seus objetivos. Após este mês de agosto, reuniões e pequenos encontros, serão comuns, para formação de grupos políticos por parte dos pretensos candidatos desta próxima eleição municipal.

LOGISTICA ONLINE

Com um smartfone nas mãos, todos os pré-candidatos, podem utilizarem a internet para visitar, convencer e conquistar eleitores sem sair de casa, chegando em segundos a dezenas de comunidades, no interior orientando e firmando “Compromissos” de forma direta, sem precisar estar presente no local de moradia de seus eleitores. É mudança real, é tendência eleitoral.

MANUAL DE CONVENÇÕES E DE REGISTRO DE CANDIDATOS

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 107/2020, que adia eleições municipais para 15 (1º turno) e 29 de novembro (2º turno), foram prorrogadas várias datas do calendário eleitoral. Veja aqui as principais:

31 de agosto a 16 de setembro: convenções partidárias para definição de coligações e escolha dos candidatos. Podem ser realizadas por meio virtual.

31 de agosto a 26 de setembro: período para o registro de candidaturas. Início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e emissoras de rádio e TV para elaboração do plano de mídia.

27 de setembro: Início da Propaganda Eleitoral, inclusive na internet

15 de novembro: 1º turno das eleições

29 de novembro: 2º turno das eleições

15 de dezembro: Último dia para entrega das prestações de contas

18 de dezembro: Prazo final para diplomação dos eleitos

IMPORTANTE Cabe informar que, em sessão de 04/6/2020, por unanimidade de votos, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a possibilidade de os partidos políticos realizarem convenções partidárias por meio virtual para a escolha dos candidatos que disputarão as Eleições 2020. O posicionamento foi definido ao responder consulta sobre o tema, diante do quadro de pandemia do coronavírus (responsável pela Covid19) enfrentado com o distanciamento social, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, ficou definido que os partidos têm autonomia para utilizarem as ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para suas convenções. O relator propôs, ao final de seu voto, que a Presidência do TSE criasse Grupo de Trabalho (GT) para estudar e definir regras com ênfase especial nas convenções virtuais. Em 02/7/2020, foi publicada a Resolução TSE nº 23.623 de 30/6/2020, que regulamentou esse assunto. Cumpre destacar, finalmente, que a Emenda Constitucional nº 107, de 02/7/2020, adiou a data da realização das eleições municipais deste ano, contudo, não devolveu os prazos vencidos até a data de sua publicação em 03/7/2020.

Chaguinha de Humaitá