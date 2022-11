Prazo para pagamento de licenciamento de veículos com placa de final 9 termina no dia 30 de novembro

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) alerta os proprietários de veículos com placa de final 9 que o prazo final para o pagamento do licenciamento anual termina no dia 30 de novembro. Após essa data, será acrescida multa por atraso, e o proprietário será obrigado a realizar a vistoria do veículo para ter o documento liberado (CRLV-e).

A frota total no estado com placa de final 9 é de 97.925 veículos. Desse total, até o último dia 15 de novembro, 52% ainda se encontravam em atraso. Em números reais, o percentual corresponde a 37.103 veículos em Manaus e 13.931 no interior.

O Detran Amazonas assinala que, neste ano, o IPVA teve um desconto de 20% além do desconto já concedido pelo Governo do Amazonas por pagamento antecipado.

O licenciamento do veículo é composto do pagamento das taxas do Detran-AM, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), e de multas, caso o veículo as tenha registradas. Desde o ano passado, o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT foi suspenso pelo Governo Federal.

Modalidades de pagamento

O pagamento do licenciamento anual pode ser feito via boleto bancário e também por cartão de crédito. No caso do cartão, é necessário a intermediação de uma financeira credenciada ao Detran-AM, podendo o pagamento ser parcelado em até 12 vezes.

As financeiras autorizadas a realizar esse serviço estão listadas no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br).

Dívida Ativa

Para os proprietários de veículos que estão em atraso há mais de dois anos, é importante consultar a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para verificar se a dívida do IPVA não foi incluída na Dívida Ativa Estadual. Se isso ocorreu, o licenciamento em atraso deve começar pela PGE, que tem condições específicas de pagamento.

O atendimento para Dívida Ativa de Veículos pode ser feito por meio de WhatsApp, no (92) 99403-4980.

FOTOS: Isaque Ramos/Detran-AM