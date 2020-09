PRAZO FINAL PARA CONFIRMAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS DESTA NOVA ELEIÇÃO, TERMINAM AINDA ESTA SEMANA

Até o dia 16, quarta-feira, Humaitá e todos os municípios do Amazonas já saberão quem são os candidatos ao cargo de prefeito. Em Humaitá já tivemos neste último sábado (12) a confirmação da chapa de candidatura do atual gestor municipal que buscará sua reeleição à prefeito, desta vez ao lado, como vice-prefeito do ex-vereador e professor Sidney Alves Temo (PP) que formará chapa majoritária, de uma coligação formada por 08 partidos até o momento.

BARULHO

A Convenção do PL e PP teve uma demonstração muito grande de força popular eleitoral, com a presença massiva de filiados e lideranças políticas, de grande peso eleitoral. Com destaque para a presença do ex-prefeito Roberto Rui (MDB) que declarou seu apoio político aos candidatos de toda a coligação. Outro apoio de peso foi do Deputado Federal Átila Lins que esteve presente, na convenção, prestigiando a homologação do candidato a vice-prefeito que pertence a sua sigla partidária estadual.

Milhares de pessoas, presenciaram este ato democrático, como pode ser visto nas redes sociais e grupos de whatsapp em nossa cidade.

OUTRAS CANDIDATURAS

Nos próximos dois dias vindouros, teremos a definição de todas as candidaturas, e poderemos anunciar que serão de fato todos os cabeças de chapa rumo a prefeitura 2021. Expectativa grande é para a convenção do PSC que deve confirmar a candidatura do ex-gestor municipal DEDEI LOBO. A grande dúvida que paira no ar é se ele vai continuar com seu candidato a vice-prefeito, o atual presidente da câmara de vereadores Alexandre Perote. Comentários fortes afirmam que haverá mudanças será?

FATOS

O processo eleitoral deste ano de 2020 promete ser diferente dos já ocorrido em anos anteriores, devido a pandemia do COVID-19 que mudou a postura de todo o planeta. A eleição em Humaitá se desenha para duas novidades em candidaturas políticas, em cabeçadas pelo jovem Leandro da KAIRÓS e do Cel. BP Itamar Brito Gonçalves, ambos candidatos a prefeito.

PROVOCAÇÃO

A rede social já está infestada de memes e provocações partidárias, uma pena que, o anonimato e as acusações pessoais, continuam descontroladas e sem punição algum em nossa cidade. Ataques a honra, a intimidade e acusações absurdas, já começaram a ser espalhadas, provocando uma onda de FAKE NEWS e desinformações negativas, propagadas e compartilhadas livremente nas redes sociais.

REELEIÇÃO

O atual prefeito Herivaneo Seixas tem a máquina e a convicção de que mudou a vida de milhares de humaitaenses. Ele acha que o saneamento básico, tem sido uma marca de sua gestão. Com um discurso forte, sobre o crescimento econômico nos últimos 04 anos, o atual gestor tem apresentado um discurso diferenciado. Todos os vereadores com mandatos afirmam também suas candidaturas em busca do retorno aos cargos que já ocupam, chegou a hora da aprovação popular, sobre o trabalho de todos eles.