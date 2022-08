Pra ter fé na Libertadores! Relembre todas as remontadas do Corinthians neste século

O Corinthians tem uma missão muito difícil pela frente nesta terça-feira (9), Derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo, em plena Neo Química Arena, na semana passada, o Timão precisará reverter o placar para avançar à semifinal da Libertadores. Para animar a Fiel, relembre todas as remontadas corintianas no Século XXI.

Em 2001, o Corinthians perdeu para a Universidade Católica por 2 a 1, no Chile, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Mercosul. Na volta, com gols de Kleber e Deivid (foto), o Timão reverteu o placar e avançou à semifinal. Essa remontada foi a única do clube alvinegro em competições internacionais neste Século.

Vice-campeão brasileiro em 2002, o Timão precisou reverter uma resultado adverso na semifinal. Derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 no jogo de ida, o Timão bateu o Tricolor no jogo de volta, em São Paulo, por 3 a 2. A classificação veio por ter melhor campanha na primeira fase.

Em 2005, o Corinthians quase passou por um dos maiores vexames da sua história quando perdeu por 3 a 0 para o modesto Cianorte, do interior do Paraná, no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Mas na volta, em partida realizada no estádio do Pacaembu, o Timão partiu para remontada e goleou o clube paranense por 5 a 1.