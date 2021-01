PRA HUMAITÁ VOLTAR A SER FELIZ É PRECISO ENCARAR ESTA REALIDADE SOCIAL

Não é de hoje essa situação, mas vivemos um fluxo intenso de pessoas circulando no município diariamente oriundas de todas as partes do Brasil.

O embarque e desembarque de passageiros em nosso terminal rodoviário apresenta este triste cenário, com seres humanos rejeitados por nossa sociedade, que ja permanecem por alí há anos, sem a interferência do poder público municipal.

Esta triste imagem nos fazem refletir o quanto nossa cidade precisa avançar no tratamento social, utilizando programas especifico para ajudar ou pelo menos amenizar a vidas desses anônimos que hora sobrevive por alí. Ninguém frequenta mais este espaço da Praça Airton Senna que se transformou em casa de mãe Joana, comprometendo banheiros e a higiene dos espaços públicos de todos que por ali circulam.

Aguardemos a nova gestão tomar providências nesse sentido, pois a satisfação é de todos!

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ