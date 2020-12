Posse do novo prefeito de Humaitá será rem ambiente reservado

Ó que era pra ser badalado e com a presença de seu eleitorado presente em massa, a posse do prefeito eleito em Humaitá será realizada as 10h do dia 01.01.2021 em ambiente fechado, somente para convidados “especiais”.

Os motivos alegados, são de que, o COVID-19 pode estragar o bolo da cerimônia, que acontecerá na Câmara Municipal, e cada vereador poderá levar um convidado, que lógico deva ser as esposas.

Detalhes e convites virtuais deverão ser divulgados pelo cerimonial do legislativo, na rede social.