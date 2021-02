Porto x Juventus se enfrentam às 17h (horário de Brasília) desta quarta-feira (17) pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa (Uefa Champions League). A partida será realizada no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, e transmitida pelo Facebook da TNT Sports e no streaming pelo aplicativo Estádio TNT.

Para assistir ao vivo e gratuitamente basta clicar na aba “live”