Porto Velho foi emancipado de Humaitá (AM) em dois de outubro de 1914, e hoje completa 105 anos

Parabéns, Porto Velho!

Saudamos nesta quarta-feira a população de nossa querida cidade de Porto Velho e seus distritos. Nesta data comemoramos o 105º aniversário da criação do município admirado por seu extenso território de 34 mil quilômetros quadrados, que individualmente é maior do que os estados de Alagoas e Sergipe.

A história conta que o antigo distrito de Porto Velho foi emancipado de Humaitá (AM) em dois de outubro de 1914, e em 1943 passava a Capital do antigo Território Federal do Guaporé.

O Governo do Estado de Rondônia parabeniza a todos, rememorando a saga de milhares de cidadãos europeus, das Américas Central e do Norte, em plena floresta tropical, na árdua construção da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

De 1914 até os dias atuais, vivemos os ciclos da borracha, do ouro e agora, das hidrelétricas. Estamos apoiando Porto Velho na melhoria e no equipamento do seu porto oficial, com o objetivo de ampliarmos as exportações de nossos produtos, de Mato Grosso e da vizinha Bolívia.

Com mais de meio milhão de habitantes, nossa cidade é banhada pelo Rio Madeira, o maior afluente da margem direita do grande Rio Amazonas. Os grandes rios também escoam nossas riquezas.

Por essa razão, a celebração destes 105 anos acontece num clima de euforia, diante do que vivemos no passado, do que temos atualmente, e do que brevemente teremos em nossos indicadores socioeconômicos.

Que todos possamos testemunhar e trabalhar por esse progresso, com dedicação e alegria!

Coronel Marcos Rocha

Governador do Estado de Rondônia