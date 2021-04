PORTO HIDROVIÁRIO DE MANICORÉ PODERÁ NOVAMENTE SER RECUPERADO PELO GOVERNO FEDERAL

A visita do deputado federal SILAS CÂMARA trouxe esperança de recuperação do porto municipal hidroviário de Manicoré, o deputado anunciou que, o ministro dos transportes já assistiu nossa última reportagem e nesta próxima terça-feira deverá mobilizar o setor portuário no sentido de recuperar esta importante obra ao município.

Loading...

O prefeito Lúcio Flávio ficou muito feliz com a notícia e completou afirmando que a obra é necessária e precisa servir ao seu propósito original.

Vamos aguardar com esperança de que de fato, o cenário mude e finalmente tenhamos o porto funcionando novamente.