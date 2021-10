PORTO DE HUMAITÁ RECEBERÁ NOVO ELO QUE LIGA BALSA DE CARGA E DESCARGA

O DNIT confirmou agora pouco a nossa redação que, travessa elo que liga a balsa portuária de Humaitá, saiu de Manaus segunda-feira, e deve chegar a nossa cidade até o final de semana.

Nossa unidade portuária esta sem funcionar desde janeiro de 2021.

O gestor municipal Dedei Lobo foi incisivo durante a audiencia publica da BR 319 pedindo celeridade ao novo diretor do DNIT/AM, engenheiro Afonso Lins que ja respondeu o apelo do prefeito do município.

Vamos aguardar porque a populacao ribeirinha nao aguenta mais subir e descer barranco com carga nas costas!