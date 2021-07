Portal do Trabalhador: Governo disponibiliza núcleo de educação inovativa para qualificação de empreendedores em parceria da Setemp

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), em parceria com o Ministério da Economia, juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está disponibilizando o Núcleo de Educação Empreendedora do Inovativa Brasil, que oferece conteúdos gratuitos sobre temas variados no ecossistema empreendedor, com oferta de cursos de capacitação voltados ao empreendedorismo digital como Estratégia e Modelos de Negócios, Marketing e Vendas, Gestão de Pessoas, entre outros.

Para ter acesso ao Núcleo de Educação Empreendedora do Inovativa, basta entrar no Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e clicar na aba de Cursos de Qualificação.

Essa é mais uma oportunidade que o Governo do Amazonas está disponibilizando aos cidadãos que desejam se qualificar para criação do seu próprio negócio, fomentando, assim, a geração de emprego e renda no estado.

Loading...

Segundo a titular da Setemp, Neila Azrak, esse é um projeto de ampliação dos serviços de qualificação, oferecido pela secretaria através de parcerias que visam a capacitação dos empreendedores amazonenses.

FOTOS: Matheus Cagy/ Setemp