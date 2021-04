População de Tapauá recebe serviços essenciais gratuitos em Unidade Fluvial do Ipem-AM

A Unidade Básica Fluvial de Fiscalização e Pesquisa (UBFFP II), do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), chegou ao município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), onde atenderá a população prestando serviços de cidadania e ações emergenciais, a partir desta sexta-feira (09/04) até domingo (11/04).

A ação faz parte da Operação Enchente 2021, realizada pelo Governo do Amazonas, com o objetivo de diminuir os impactos do fenômeno natural da subida das águas nos municípios atingidos.

“Esse é um trabalho de resgate da cidadania das pessoas que moram nessas regiões, principalmente no Purus, onde os moradores começam a ser atingidos com a subida dos rios”, destacou o governador Wilson Lima, que visitou a embarcação nesta sexta-feira.

A unidade fluvial ficará atracada no porto do município, com horário de atendimento ao público das 8h às 12h e das 13h às 17h. No local, a população poderá recorrer a serviços de emissão de documentos, como identidade e certidão de nascimento, que serão prestados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

É o caso de Luzinete da Silva, que veio até a embarcação para emitir o documento de identidade do filho, o jovem Bruno da Silva. Para ela, a iniciativa ajuda, principalmente, quem não tem condições de viajar à capital para realizar o serviço.

“Primeiramente a gente agradece muito. É muito gratificante tirar o primeiro documento dele e é muito difícil a gente ir lá em Manaus. Aí eles vindo aqui fica bem mais fácil. A gente só tem a agradecer”, diz Luzinete.

Outros serviços – A iniciativa conta, ainda, com atuação de sete órgãos do Estado. A Defesa Civil do Amazonas fará vistoria aos afetados da enchente, e realizará orientação às Defesas Civis Municipais sobre a decretação de estado de emergência.

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) vai orientar a população sobre o Cadastro Único, Bolsa Família e em relação ao acesso aos demais benefícios federais.

A Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) e a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) darão suporte para as demais secretarias e órgãos que embarcaram na missão.

Fiscalização – Na noite de quinta-feira (08/04), o Ipem-AM, em parceria com o Procon-AM, iniciou a verificação nos postos de combustíveis flutuantes. A ação de fiscalização foi realizada em três postos, que foram notificados para a apresentação das notas fiscais de aquisição e venda de produtos como etanol, diesel s500 e s10, gás de cozinha, gasolina comum e aditivada. Em um dos estabelecimentos foi feito teste volumétrico dos combustíveis, não apresentando nenhuma alteração.

Além dos postos, os órgãos seguirão fiscalizando o comércio local, verificando produtos pré-medidos e a questão da qualidade. A ação tem como objetivo instruir os comerciantes e empresários locais, para garantir uma prestação dos serviços com qualidade aos habitantes.

Municípios – De Tapauá, a embarcação seguirá para a comunidade de Foz do Tapauá e, em seguida, para os municípios de Lábrea e Canutama, onde realizarão os mesmos serviços. A expectativa é de que, ao fim da operação, sejam emitidos 3 mil documentos, o que possibilitará com que essa parcela da população possa ser beneficiada nos programas sociais do Governo do Estado.

Ao todo, a viagem terá 25 dias de duração e conta com a força de trabalho de cerca de 34 pessoas, entre tripulação e servidores de sete secretarias e autarquias estaduais, que estão realizando um trabalho integrado em benefício da população do interior.

FOTOS: Lucas Silva / Secom