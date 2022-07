Ponte recebe os serviços de compactação das cabeceiras

Cuiabá: A ponte de concreto do Ribeirão Forquilha, localizada região da Serra das Laranjeiras, construída pela Prefeitura de Cuiabá, recebe, os serviços finais de compactação das cabeceiras em suas extremidades, superando as etapas de fixação das bases, implantação de pilares e assoalho.

Os trabalhos são executados pela empresa Atrativa Engenharia e contam com a supervisão da Secretaria de Obras Públicas (SMOP). A nova estrutura recebe investimentos na ordem de mais de R$ 800 mil, e vai possibilitar ampliar a qualidade de vida da população local, por meio da promoção de uma mobilidade urbana segura e adequada.

O vice-prefeito e secretário, José Roberto Stopa, afirmou que as atividades no canteiro de obras seguem de forma célere e a expectativa é que a ponte seja entregue ainda no segundo semestre deste ano. “Estamos acertando os últimos detalhes já, restando apenas a parte de conclusão das cabeceiras para poder inaugurá-la o mais breve rápido possível, trazendo dignidade e humanização para os moradores, uma das marcas da minha gestão e do prefeito Emanuel Pinheiro, olhando com atenção para a zona rural”, pontuou o gestor.

Em virtude do levantamento da edificação, a travessia dos munícipes ocorre de maneira provisória pela estrutura antiga, de madeira, que após a entrega pela Prefeitura de Cuiabá, será desativada.

Proprietário de um pequeno comércio na região, Alex Pires, comentou que a ponte de concreto irá facilitar o acesso dos residentes, bem como dos visitantes, à comunidade. “Pra nós moradores aqui vai nos ajudar muito e também para aqueles que vêm até nós. Estamos muito contentes, com certeza “, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá