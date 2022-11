Polyana Viana ataca Colby Covington após vitória impressionante no UFC Vegas 64

Polyana Viana brilhou no UFC Vegas 64, conquistou um dos bônus de ‘Performance da Noite’ e, fora do octógono, causou. No evento realizado no último sábado (5), a brasileira não tomou conhecimento de Jinh Yu Frey e precisou de 47 segundos para nocauteá-la, se recuperando no peso-palha (52 kg). Após o impressionante triunfo, a atleta surpreendeu, não porque desafiou as demais lutadoras da categoria e sim porque atacou Colby Covington.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Polyana não esqueceu da polêmica criada pelo ‘bad boy’ em torno de seu nome e aproveitou a vitória no UFC para retribuir o ‘favor’. Tudo começou, quando Covington explicou que a negociação para a luta contra Leon Edwards não aconteceu, porque alegou ter se ‘divertido’ com a brasileira. Na época, a paraense negou ter qualquer tipo de relacionamento com Colby e frisou que eles eram apenas amigos. Agora, a atleta relembrou o episódio e insinuou que o americano ficou irritado por ter um pedido negado por ela na ‘Hora H’.

“Colby queria que eu colocasse um dedo na bunda dele, mas eu não queria. Ele ficou chateado!”, escreveu a atleta em sua conta oficial no ‘Twitter’.

Polyana Viana, de 30 anos, ainda busca se firmar no UFC. Na maior organização de MMA do mundo desde 2018, a brasileira disputou oito lutas, venceu quatro e perdeu outras quatro vezes. Seu principal triunfo no esporte foi sobre a compatriota Amanda Ribas, pelo Jungle Fight.

Colby wanted me to finger him in the ass, but I did not want to. He got upset!

