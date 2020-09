POLÍTICA – CONVENÇÃO DO PSD (55) EM MANICORÉ, MOVIMENTOU ELEITORADO E PRÉ-CANDIDATOS NA CIDADE

Aconteceu em Manicoré no último sábado (05.09), A Convenção e criação do diretório municipal do Partido Social Democrático (PSD), O pré-candidato do PSD é o ex-prefeito do município Lúcio Flávio do Rosário que disputará as eleições, através da Nome da coligação e UNIDEM (UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE MANICORÉ que agregará oito (8) partidos formando um grande arco de aliança que confirmou dezenas de candidaturas ao legislativo.

A convenção foi presencial e ocorreu no Ginásio Poliesportivo de Manicoré que contou com a presença do Deputado Federal Sidney Leite (PSD) que participou do evento de homologação da chapa Lúcio Flávio (PSD) e Paulo Sérgio (Republicanos) e os partidos PSC, PDT, PTB, DEM, Republicanos, PC DO B, Cidadania e PDT. Mais de 80 candidatos concorrerão ao cargo de vereador pela coligação entre homens e mulheres.

A convenção partidária foi bastante disputada pelos correligionários, porém foi limitada a aglomeração, ficando bastante gente do lado de fora. A restrição foi por conta dos protocolos a serem seguidos por exigência da saúde e determinadas pelo juiz eleitoral. O ato presencial foi transmitido ao vivo pela internet, nas redes sociais do pré-candidato.

Durante a convenção, os pré-candidatos a vereadores se apresentaram ao público, e o candidato a prefeito Lúcio Flávio, fez seu discurso formando seu compromisso com a população manicoreense declarando que, seu trabalho será voltado ao interesse coletivo visando o bem-estar social do povo.

O ex-gestor deve emplacar seu retorno com bastante força popular, uma vez que, o atual prefeito, não figura como candidato, tamanha baixa popularidade, e densidade eleitoral. MANICORÉ AGORA TEM O 55 NAS MÃOS E NO CORAÇÃO!