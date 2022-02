Policlínica Codajás realiza entrega de óculos de grau para pacientes do CER III

Serão beneficiados 120 pacientes da capital e de municípios do interior do Amazonas

A Policlínica Codajás, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou, nesta sexta-feira (11/02), a entrega de 120 óculos de grau para pacientes atendidos no Centro Especializado de Reabilitação Tipo III (CER III), com consultas realizadas pelos oftalmologistas da unidade.

O aposentado Glauciomar de Souza, de 59 anos, foi um dos contemplados com óculos novo. “Muito bom ter essa entrega, pois não enxergo bem de longe e uso óculos há mais de 10 anos. É muito caro um óculos e estou grato pela ajuda”, ressaltou.

A solenidade de entrega, para cerca de 30 pacientes agendados, foi realizada, na manhã desta sexta-feira (11/02), no auditório Raimunda de Souza Mendes, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19. Os demais óculos serão dispensados pelos pacientes do CER II na tarde de hoje.

“Esta entrega é importante, pois resgata a dignidade dessas pessoas que aguardavam a oportunidade de ter seus óculos novos. Graças ao apoio do Governo do Amazonas agora esses pacientes podem enxergar o mundo com mais alegria e saúde pública de qualidade”, destacou o diretor da Policlínica Codajás, Ráiner Figueiredo.

Loading...

A aquisição dos óculos para pacientes da capital e do interior do Estado ocorreu por meio de emenda parlamentar do deputado estadual João Luiz. Para a coordenadora do CER III, Adriana Azevedo, a entrega proporciona inclusão das pessoas com deficiência. “Os materiais especiais fazem parte de um processo fundamental de reabilitação, para oferecer qualidade de vida para os usuários. Isso facilita o acesso deles ao trabalho, as atividades diárias, a melhor inclusão”, ressaltou.

CER III – O centro é um ponto de atendimento ambulatorial especializado em reabilitação, realizando diagnóstico e tratamento qualificado à saúde da pessoa com deficiência, sendo organizado para pacientes de três modalidades de reabilitação: auditiva, física e visual.

Em 2021, o CER III entregou 104.405 equipamentos para a população e atendeu 65.406 pacientes do Amazonas. Em dezembro do ano passado, o Governo do Estado realizou a entrega de 600 equipamentos para pessoas com deficiência e materiais para o atendimento realizado pelos servidores da unidade.

A Policlínica Codajás está localizada na Av. Codajás, Nº26, Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Dúvidas e informações podem ser repassadas pelo telefone (92) 3642-5000 ou via Instagram @policlinicacodajasam.

FOTOS: Islânia Lima/Policlínica Codajás