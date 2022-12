Policlínica Codajás inaugura ‘Carrinho de Emergência’ para assistência rápida em saúde

Com uma média de 30 mil atendimentos mensalmente, entre consultas de rotinas e exames, a Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) inaugura o “Carrinho de Emergência” para atendimento de urgência e emergência aos pacientes que vierem a passar mal dentro da unidade.

O carrinho de emergência é direcionado para atendimentos como: parada cardiorrespiratória; comprometimento das vias aéreas; ventilação; instabilidade hemodinâmica progressiva; choque; hemorragia intensa; erupções cutâneas com comprometimento das vias aéreas; perda súbita do nível de consciência; convulsões; e entre outras.

Segundo o diretor-geral da unidade, Ráiner Figueiredo, o equipamento ficará no setor do programa Pé Diabético.

“Recebemos diversos pacientes que chegam a nossa unidade para consultas de rotina, então a ideia do carro é para emergência, se caso algum paciente passe mal em nossa unidade”, explicou.

A enfermeira Thais Saback, 39, levou o pai, o aposentado Osvaldo Azedo, 65, para o primeiro atendimento no Programa Pé Diabético, e parabenizou a iniciativa da unidade. “Acredito que com este carrinho a gente otimiza tempo e pode salvar uma vida, até a chegada da ambulância. Como filha dele, eu me sinto mais segura com isso aqui à nossa disposição”, disse.

Carrinho de Emergência

O carro de primeiros socorros ficará à disposição dos pacientes na ala do programa Pé Diabético, em função de o setor reunir usuários que são portadores de diabete e hipertensão, em sua maioria. Em caso de necessidade, o mesmo poderá ser removido para outros setores.

“Preparamos as medicações que irão compor este carro, os equipamentos necessários para os eventos que vierem a ocorrer, ou seja, socorro imediato. Temos ainda uma equipe multiprofissional, onde eles podem estar prestando um atendimento imediato aos pacientes”, finalizou a responsável pelo carrinho de emergência, a farmacêutica Lêda Rabelo.

