Polícias Civil e Militar prendem em Coari jovem com 400 kg de drogas, 11 armas de fogo e munições

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelos delegados Paulo Mavignier e José Afonso Barradas, respectivamente diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, falou, na tarde desta terça-feira (12/02), durante coletiva de imprensa realizada às 15h no prédio da Delegacia Geral, sobre a prisão em flagrante de Jhonilson da Silva Batista, 24, conhecido como “Coraçãozinho”, com cerca de 400 quilos de drogas, avaliados em R$ 2 milhões, 11 armas de fogo e munições.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, o jovem foi preso e o material apreendido durante ação policial deflagrada segunda-feira (11/02) em Coari, município distante 363 quilômetros em linha reta da capital. Além da equipe de investigação do Denarc e DIP de Coari, participaram dos trabalhos policiais civis do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e policiais militares lotados naquele município.

“Estávamos investigando esse caso há três meses, após recebermos informações da DIP de Coari de que uma organização criminosa vinha praticando ataques nas proximidades daquele município. Identificamos que os infratores costumam atacar embarcações de grupos rivais para roubar drogas, armas ou qualquer outro material de valor, que vem sendo transportado pelos rios do Estado”, explicou Mavignier.

O diretor do Denarc destacou que durante os trabalhos os policiais tomaram conhecimento de que nas Comunidades Costa do Juçara e Pêra, ambas situadas em Coari, estavam sendo armazenadas drogas e armas. “Chegamos até um sítio, onde encontramos Jhonilson. Ele estava guardando, enterrados em quatro buracos, aproximadamente 400 quilos de drogas, entre pasta-base de cocaína e maconha do tipo skunk. O material, segundo o infrator, pertencia a uma organização criminosa e ele recebia R$ 100 para tomar conta do material ilícito”, pontou.

Conforme o diretor do Denarc, no local, os policiais apreenderam, ainda, 11 armas de fogo, entre espingardas calibre 12, rifle Winchester e pistola de ar comprimido, escondidos em uma lona, junto a munições de diferentes calibres. Jhonilson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os procedimentos cabíveis foram realizados na DIP de Coari. Em seguida, o infrator foi levado à Unidade Prisional de Coari (UPC), onde irá ficar à disposição da Justiça.

Líder do grupo criminoso – O delegado José Afonso Barradas ressaltou que Jhonilson integra uma organização criminosa liderada por um indivíduo identificado como Sidnei Rodrigues Moriz, 38, conhecido como “Sid”, que está sendo procurado pela polícia. “Temos conhecimento de que ‘Sid’ é responsável por 80% da droga vendida e acumulada em Coari. Ele costuma planejar essas ações criminosas que resultam no roubo de substâncias entorpecentes de organizações rivais. Nossos trabalhos irão continuar para localizar e prender esse infrator”, disse.

Para concluir, Barradas pede às pessoas que possam colaborar com informações sobre a localização de “Sid”, entrar em contato com os policiais civis pelo número: (97) 98407-4460. “Delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu.

