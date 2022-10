Policial é mordido e tem pedaço da orelha arrancado por detento no interior do Amazonas

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (06), mostra o relato de um policial militar que afirma ter sido atacado por um criminoso dentro de uma delegacia no município de Careiro Castanho (a 123 quilômetros de Manaus).

Conforme o relato, a vítima diz que sofreu um atentado dentro do quartel da Polícia Militar (PM-AM), e que o criminoso mordeu sua orelha e tirou um pedaço do membro.

“Olha como eu tô. Eram dois, o outro fugiu. No momento do almoço dos policiais aqui, no Careiro Castanho”, conta a vítima.

Até o momento, não há informações sobre o que poderia ter motivado o ataque.

Veja o vídeo: