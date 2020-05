Policial Civil acusado de traficar drogas é inocentado em Manaus

No dia 25 de fevereiro de 2019 foi divulgado em todos os veículos de comunicação do estado a “prisão” em flagrante do investigador de Policia Civil Russiam Virgulino Carlos, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em Manaus. Ocaso teve grande repercussão no interior por tratar-se de uma jovem bastante conhecido em Manicoré e em Humaitá.

Após a prisão, o referido policial, foi afastado de suas funções e passou por um processo de apuração no Tribunal de Justiça do Amazonas, que tramitou todo um inquérito investigatório acerca das acusações, pelo Tribunal e o Ministério Público quanto pela Polícia Civil.

Passados todas estas fases processuais, o Tribunal de Justiça através do do Juiz… Decidiu que, o réu e inocente e terá todas as suas funções restabelecidas junto a Polícia Civil do Amazonas.

“Passei noites e dias sem dormir, tive minha vida investigadas de forma minuciosa, pensei muito ao longo de todos esse tempo de afastamento, na tristeza de meus familiares e amigos próximos, mas sempre com a convicção de que, seria inocentado pois nada devo com relação as acusações impetradas contra minha conduta profissional. A justiça está sendo feita, por isso mesmo peço desculpas a todos por este terrível inconveniente pelo qual passei, e reafirmo que vou seguir trabalhando com dedicação total na área em que atuou ainda mais fortalecido de que vale apena, ser honesto e presar sempre pela verdade!” Declarou o policial.