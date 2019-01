Policiais militares que atuaram no combate à criminalidade na zona leste são homenageados

Policiais Militares que integram as oito Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) subordinadas ao Comando de Policiamento de Área Leste (CPA Leste) foram homenageados na manhã desta sexta-feira (25/01), durante formatura geral da tropa. O evento foi realizado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira. Comunitários, amigos da Polícia Militar, também foram homenageados.

Dois policiais de cada Cicom receberam diploma e ganharam dois dias de dispensa do serviço. A premiação se deu por conta da atuação dos policiais: flagrantes realizados e apreensões.

Também foram homenageadas as equipes que estavam em duas ocorrências de grande repercussão em Manaus. Uma no dia 17 de janeiro, quando a equipe, na Rotatória da Feira do Produtor, reagiu a uma injusta agressão de um assaltante logo após o roubo de uma loja. O suspeito atirou contra o PMs, e a equipe teve que neutralizá-lo. A segunda ocorrência foi no bairro Jorge Teixeira, no dia 20, quando um adolescente, fugindo após praticar um roubo, invadiu uma casa e fez uma família refém. As vítimas saíram da ocorrência sem nenhum ferimento.

O comandante de Policiamento da Área Leste (CPA Leste), tenente-coronel PM Cledemir Araújo, agradeceu ao empenho da tropa formada por mais de 500 homens. “É fundamental a Polícia Militar fazer reconhecimento aos seus subordinados pelo empenho, dedicação. Não há preço a pagar. A parceria entre a sociedade e a Polícia Militar tem dado um excelente resultado”, disse.

Valorização – O comandante de Policiamento Metropolitano, coronel PM Jorge Alves, disse que a homenagem faz parte da política de valorização da Polícia Militar. “É uma honra esse ser o primeiro Comando o qual eu venho no mês de janeiro, e estarei indo aos outros comandos. É um momento importantíssimo que nós prestamos homenagem ao Policial Militar, que está todos os dias nas ruas para defender a sociedade” finalizou o comandante.

A presidente do Conselho de Segurança da 14º Cicom, Karen Kelly, agradeceu a parceria com a corporação. “É um trabalho de interatividade entre a polícia e comunidade através dos projetos sociais que estamos desenvolvendo. Estamos demostrando todo o nosso apoio à Polícia Militar”, disse.