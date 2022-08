Policiais militares do 4º BPM detêm 01 homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município de Humaitá.

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), por volta de 23h11 de quarta-feira (03/08), detiveram W.F.R., 28 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no município de Humaitá (a 696 quilômetros de Manaus).

QUE as guarnições foram acionadas via 190 afim de averiguar uma denúncia de que havia um cidadão de pele morena portando arma de fogo na rua Estanislau Afonso, próximo a “Bueira”, no bairro São Domingos Sávio, trajando camisa de cor cinza e calça jeans; QUE as equipes deslocaram-se ao local onde o suspeito foi encontrado e abordado pela guarnição do Policiamento Ambiental e guarnição da SEG; QUE durante a revista pessoal foi encontrado na cintura do abordado, o nacional W.F.R., vulgo “Babá”, uma pistola marca Imbel, Cal. 9mm, acabamento oxidado, Nr de série FIA00483, com 01 (uma) munição na câmara e 09 (nove) munições no carregador, todas intactas, de mesmo calibre e no bolso esquerdo de sua calça foi encontrada a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais); QUE W.F.R. também portava uma bolsa Nike de cor azul na qual, após revista, foi encontrado um revólver marca Taurus, Cal. 38 Special, acabamento oxidado, Nr de série 1805114, com timbrado da SSP/RO, carregado com 06 (seis) munições intactas no tambor, de mesmo calibre, 01 (uma) porção grande de substância entorpecente possivelmente pedra de Oxi, 01 (uma) porção grande de substância entorpecente possivelmente pedra de cocaína, 02 porções grandes de substância entorpecente possivelmente maconha, 02 (dois) pacotes de bicarbonato de sódio, 01 (uma) balança de precisão de cor prata, vários plásticos pequenos de cor transparente, que possivelmente serviriam para endolar as substâncias entorpecentes encontradas; QUE posteriormente todas as substâncias entorpecentes foram pesadas obtendo os seguintes resultados: 01 (uma) porção de possivelmente pedra de Oxi pesando aproximadamente 56 gramas, 01 (uma) porção de possivelmente pedra de cocaína pesando aproximadamente 48 gramas, 02 (duas) porções de possivelmente maconha, uma pesando aproximadamente 36 gramas e a outra pesando aproximadamente 58 gramas; QUE W.F.R. recebeu voz de prisão e foi necessário fazer o uso de algemação para resguardar a integridade física dos policiais e também diminuir o risco de fuga do infrator, tendo em vista o mesmo ter diversas passagens por tráfico de drogas e estar portando duas armas de fogo carregadas em pronto emprego, o que demonstra o seu alto nível de periculosidade; QUE diante dos fatos W.F.R. conduzido para a 8ª D.I.H com sua integridade física e moral preservadas para procedimentos legais e cabíveis.