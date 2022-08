POLICIAIS MILITARES DO 4° BATALHÃO PM DE HUMAITÁ SÃO HOMENAGEADOS NA CAMARA DE VEREADORES

O comandante do Batalhão PM Major Saiff participou da sessão onde agradeceu nossos vereadores pelo reconhecimento público.

Em Humaitá nossos policiais tem contribuído bastante no auxílio ao resgate de urgência, chegando sempre na frente das equipes de socorro do hospital regional do município.

Fica aqui nossos aplausos a eficiência da tropa como um todo, o que muito nos orgulha e nos deixam mais tranquilos e confiantes de que temos uma policia eficiente e combativa no sul do Amazonas.

4° BATALHÃO PM DE HUMAITÁ : Assistir Reportagem

BY ACRITICA DE HUMAITÁ