Policiais ficam feridos em ocorrência com 200kg de maconha apreendidos

Dois policiais ficaram feridos em uma perseguição durante ocorrência de tráfico de drogas na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. Contudo, ao final, 200kg de maconha foram apreendidos e quatro pessoas foram presas nessa quarta-feira (3/8). Os militares feridos não correm risco de morte.

O caso começou com a informação recebida pela PM de que um carro transportava drogas no bairro Maria Eugênia. Os policiais chegaram a fazer a abordagem ao veículo, onde estavam três dos suspeitos. Contudo, eles conseguiram fugir. Houve perseguição e, segundo a PM, o motorista jogou o carro em uma das motos da polícia. O PM que a pilotava perdeu o controle e bateu em uma segunda moto da corporação. Ambos caíram e ficaram feridos. Os policiais de 33 e 40 anos foram socorridos, sendo um levado para a Unidade de Pronto Atendimento em Araguari, e o outro, com quadro mais preocupante, para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). A PM informou que ambos estão bem, apesar dos ferimentos.

Prisões e maconha

A busca pelos suspeitos de tráfico de drogas prosseguiu, e horas depois, três homens que foram apontados como os ocupantes do carro na perseguição e mais um auxiliar deles foram detidos. Com as prisões e informações de que o grupo mantinha drogas armazenadas, houve novas buscas, o que resultou na apreensão dos 200kg de maconha. A droga estava enterrada em um terreno no Bairro Santa Efigênia. Nesse endereço, porém, ninguém foi encontrado.